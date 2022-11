Prevenzione, Modica. Farmacia San Giorgio organizza incontro

Apprendere le tecniche di base per il supporto delle funzioni vitali e saper affrontare una situazione d’emergenza su di un bambino o lattante privo di respiro o di battito cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi. E’ questo l’obiettivo di un incontro rivolto ai genitori, nonni, baby sitter, insegnanti, personale scolastico e a tutti coloro che sono a diretto contatto con i bambini. Il progetto è promosso ed organizzato dalla Farmacia San Giorgio a Modica con il supporto dell’associazione ASSOFORMATORI e si svolgerà mercoledi prossimo, il 16 Novembre nei locali della parrocchia M. Kolbe. L’iniziativa è al suo secondo appuntamento. Il primo si è tenuto alla De Amicis di Modica Alta. Lo staff della Farmacia San Giorgio, consapevole dell’attualità e dell’importanza dell’argomento, si sta impegnando nel conseguire la qualifica di Istruttore BLS-D/PBLS-D, cosi da diffondere direttamente la cultura della prevenzione. La Mission della Farmacia San Giorgio è diventare un punto di riferimento per la Salute e soprattutto per la Prevenzione, in particolar modo dopo il momento nero dell’assistenza sanitaria pubblica dovuto al Covid. La Farmacia non è solo un luogo di transito veloce dove recarsi in caso di emergenza, ma anche un vero e proprio punto di accoglienza, ascolto e confronto per ogni esigenza. In quest’ottica l’idea è di creare degli eventi per avvicinare i nostri pazienti agli specialisti, agli argomenti più attuali e per trasmettere questa nuova idea di Farmacia

