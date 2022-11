Modica. Sala Mensa Scuola Piano Gesù intitolata a Concetta Adamo

Lo scorso 9 novembre, presso la Scuola Piano Gesù di Modica, è stata intitolata la nuova sala mensa a Concetta Adamo, scomparsa prematuramente a 62 anni nell’ottobre 2021 a causa di un male incurabile.

Concetta Adamo per sedici anni ha lavorato presso il plesso centrale della scuola Piano Gesù come Osa/Asacom, punto di riferimento per alunni, insegnati e famiglie. Non una semplice operatrice e assistente, ma una colonna portante dell’istituto: sempre accogliente, disponibile e sorridente.

Con una cerimonia emozionate, nel giorno del suo compleanno, la scuola con in testa la Dirigente Concetta Spadaro, gli insegnanti, gli alunni, l’anziana madre, il marito, i figli, i parenti e i numerosi amici hanno voluto intitolare la sala mensa della scuola per ricordare la sua splendida figura.

All’interno della Sala è stata scoperta una foto ricordo con accanto una dedica “la bellezza dei tuoi giorni è nelle mille piccole cose: nei volti festosi dei tuoi amati bambini, nella generosità e nell’amore verso gli altri, nel valore assoluto della famiglia. La bellezza e nei tuoi occhi gioiosi, nella voce risente, nelle mille piccole cose che parlano di te”.

Un gesto per non dimenticare la sua tenacia e sopratutto l’amore per i bambini che ogni giorno incontrava nel suo lavoro.

Una sala mensa che ha il sapore della relazione, dell’amicizia e dell’allegria, in cui tutti hanno fatto qualcosa per ricordare e far conoscere Concetta.

