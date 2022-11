La Virtus Ispica riceve domenica la visita del quotato Nebros

Per la serie gli esami non finiscono mai, la Virtus Ispica attesa di nuovo da un test impegnativo. Domenica, alle 14,30, infatti, i giallorossi saranno al Comunale di Pozzallo per testare la caratura della Nebros che si trova al quarto posto della classifica del girone B del campionato di Eccellenza non certo per caso. “E’ una squadra formata da giocatori collaudati, tutti esperienti per quanto concerne questa categoria – sottolinea il tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia – e toccherà a noi cercare di spenderci in prima persona, al meglio, per fare valere il più possibile il fattore campo anche se sappiamo che ci troveremo dinanzi a un avversario di tutto rispetto. Veniamo da due turni positivi e dobbiamo provare ad allungare la striscia. Dobbiamo dedicare queste ore che rimangono sino al match allo strenuo recupero di tutte le energie fisiche e mentali. Stiamo cercando di valutare la condizione di tutti gli effettivi e non dovrebbero esserci problemi di sorta. Sarà una partita in cui bisognerà correre dal primo all’ultimo minuto, senza fermarsi mai. Dovremo cercare di dimostrare sino in fondo il nostro valore, così come accaduto nelle ultime gare. So che i ragazzi sono molto coesi, vogliono dare prova di tutta la propria capacità. E cercheranno di mettersi in mostra anche in questa occasione. Io e il mio staff tecnico cercheremo di guidarli con la solita grinta, l’unica cosa che ci può dare delle chances di un certo tipo per continuare a mantenere la possibilità di dare vita a prestazioni importanti come accaduto di recente”.

