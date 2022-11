Diego Dalla Palma al Teatro Garibaldi di Modica

Diego Dalla Palma è uno dei più prestigiosi autorid’immagine al mondo, icona inconfondibile dello stile.

Personaggio inconsueto e autorevole, unisce professionalità, competenza, carisma e intensità in un mix che l’ha fatto diventare il più stimato Look Maker italiano e uno degli esperti del settore più prestigiosi a livello internazionale.

In passato è stato costumista e scenografo di talento lavorando per dieci anni in RAI e in alcuni celebri teatri italiani, tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, con la regia di Giorgio Strehler.

In questa esclusiva occasione approda al Teatro Garibaldi di Modica dedicando un dialogo intimo e diretto con il pubblico, viaggiando “dall’animo allo specchio” e ponendosi in una prospettiva in prima persona che porta al centro della discussione i “Percorsi della Bellezza”. Laddove l’introspezione, l’interiorità, i valori che risaltano lo spirito e danno un senso alla vita, sono diventati per lui una materia “viva”.

Attualmente a Diego Dalla Palma viene riconosciuto, unanimemente, un talento innato come scrutatore ed esploratore di anime. Attento indagatore dello spirito umano, in questo incontro racconterà e si racconterà attraverso concetti a lui cari come l’autenticità, la luccicanza, l’atipicità, la bellezza e il fascino che si conquistano con il tempo e con l’età, con le battaglie vinte e con le sconfitte della vita.

Parlerà della leziosità: un percorso di bellezza ovvio, banale, scontato e passeggero.

Porrà l’accento sull’atipicità che è l’anticamera del fascino: una specie di strategia che rende unici, originali, lontani dall’omologazione. Eterni, a volte poiché una bellezza stucchevole è destinata ad una scadenza, alla caducità; quella singolare, al contrario, può diventare mistero, significato, arte. La bellezza intesa come costrizione è condizionante. È una schiavitù. Vincere e investire sull’atipicità, invece, porta, col tempo, sicurezza e consapevolezza nuove.

Tratterà il tema del dolore, quello combattuto, vinto o alleato, e serenamente elaborato che conduce alla luccicanza: quella dote straordinaria che portano con sé solo le persone speciali. Quelle elette. Quelle che regalano al mondo un senso divino attraverso la loro esistenza terrena. Per sottolineare ancora una volta che sono le difficoltà risolte che regalano la bellezza, non la vita facile. Quelle che alimentano la personalità di chiunque, portando disinvoltura, certezze inattese e una dose più o meno utile di fatalismo.

Il fascino nasce da percorsi sassosi. Non a caso le grandi icone della storia, sia femminili, sia maschili, sono figure che hanno raggiunto stili e significati inimitabili attraverso il ragionamento e quasi sempre costanti e strategiche lotte esistenziali.

L’evento, nella sua unicità – non sono infatti previste altre date – avrà luogo al Teatro Garibaldi di Modica il 12 novembre alle 21 e sarà a ingresso libero e gratuito.