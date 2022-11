Partito da Siracusa direzione Modica. Voleva togliersi la vita

Un 37enne di Siracusa, a bordo della propria autovettura, si dirigeva verso Modica con il preciso scopo lanciarsi nel vuoto dal Viadotto Guerrieri. Non riuscendo ad orientarsi sul tragitto per raggiungere la città della Contea ha destato sospetto in una pattuglia della polstrada che lo fermato per un controllo lungo l’autostrada Siracusa-Ispica. Gli agenti, intuendo lo stato d’animo e le malsane intenzioni dell’aspirante suicida, sono riusciti con le loro parole a farlo desistere. Subito dopo, allertati i soccorsi, l’uomo veniva raggiunto da personale medico ed accompagnato in ospedale per le cure del caso.