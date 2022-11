Italia Viva. Verso la creazione del Terzo Polo anche a Ragusa

La coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, ha partecipato, ieri a Palermo, unitamente a Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale, all’assembla regionale del partito, alla presenza del coordinatore regionale, il senatore Davide Faraone. Al centro dell’attenzione i successivi passi che dovranno essere compiuti nell’ottica della creazione del Terzo polo unitamente ad Azione. Il 4 dicembre, in particolare, si terranno le rispettive assemblee nazionali delle due forze politiche in cui sarà ufficialmente lanciata l’idea della federazione e si voterà questo percorso rispetto a cui si comincerà a lavorare in maniera concreta insieme. Anche in provincia di Ragusa si procederà lungo questa direzione con i primi passi che saranno ufficializzati proprio nei prossimi giorni. “Riteniamo sia molto importante – chiarisce Buscema – dare continuità a questo progetto politico che ha già fatto registrare un risultato molto interessante in occasione della scorsa campagna elettorale. I cittadini, anche dell’area iblea, hanno dimostrato di sentirsi rappresentati da questa nascente forza politica che ha il dovere di ancorarsi sempre più sul territorio, diventare concreta, trasformandosi in vera e propria voce politica nel nostro ambito locale così come a livello nazionale”.

Salva