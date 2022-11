Inquietante episodio di violenza domenica pomeriggio in Via Morana a Modica Alta. Tre persone hanno aggredito un 80enne dopo alcune rimostranze nei confronti di quest’ultimo accusato di tenere un cane, che l’anziano avrebbe in custodia momentanea, in condizioni ritenute dai tre, che si dichiaravano ambientalisti, non idonee. Durante i momenti convulsi, il gruppetto ha sfondato anche la porta dell’abitazione e, una volta all’interno, uno di loro ha aggredito con una mano al collo la vittima.

Salva