Tennis Tavolo Modica. Le due squadre di Serie D2 pronte al debutto

Terminata la pausa per i tornei individuali – durante la quale si è registrata l’ottima prova dell’atleta giallonero, Antonio Covato, che ha ottenuto il secondo posto nel torneo ranking di 5^ categoria di Belpasso, lo scorso 22 ottobre – per i tesserati della TT Modica riprende l’attività dei campionati a squadre.

Così, nella stagione del 25esimo anniversario di fondazione della società modicana, è giunto anche il momento del debutto di ben due squadre nel campionato di Serie D2 maschile regionale. Domenica 6 novembre, alle ore 16.00, nella palestra di Piano Gesù, a Modica Alta, scenderanno infatti in campo 8 atleti con i colori della TT Modica: chiamati, prima, a sfidarsi in un appassionato derby giallonero e poi ad affrontare due squadre di Ragusa: la Dimensione Corpo Asd e la Asd TT Boncoraglio.

«Ancora una volta, per la tredicesima stagione consecutiva», commenta il presidente Cristian Modica: «siamo riusciti a costruire due squadre di pongisti, pronti ad affrontare, da ora e fino ad aprile 2023, altri appassionati atleti del territorio ibleo, nel campionato maschile di Serie D2. È un grande soddisfazione e un grande piacere, per la nostra società, dare ai nostri tesserati l’opportunità di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli avversari, di sentire l’emozione della sfida – personale e di squadra – e di scendere in campo puntando alla vittoria. Ai nostri 8 atleti adulti – a cui, nel prosieguo della stagione, affiancheremo alcuni promettenti ragazzi del nostro settore giovanile – auguro di dare il meglio, di divertirsi e di mettere in campo la determinazione e l’affiatamento dimostrati in questi primi mesi di allenamento».

Ma il debutto della Serie D2 è anticipato, sabato 5 novembre, dalla gara interna proprio della TTdonAlibrandiModica nel Campionato nazionale di Serie B2 (Gir I). Cristian Modica, Benny Moltisanti e Michele Blanco – dopo la bella vittoria esterna a Messina (5-3 sulla Top Spin) di metà ottobre – nella quarta giornata della regular season, ospitano l’ASD Il Circolo Etneo, per una sfida di alta classifica: entrambe le compagini stazionano al secondo posto nel girone, con 4 punti, dietro all’imbattuto Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo. Quella di sabato 5 – inizio dell’incontro ore 16.00, nella palestra della scuola Piano Gesù a Modica Alta – si profila quindi come una sfida di spessore, che ai gialloneri servirà a difendere il livello conquistato al terzo anno consecutivo in un campionato difficile come quello di Serie B nazionale.

«Siamo due squadre in salute e veniamo entrambe da due belle vittorie, nell’ultimo turno», dice il presidente Modica. «Per questo non mi sbilancio in pronostici. Di certo, anche grazie al supporto dei nostri tanti sostenitori, ce la giocheremo fino in fondo, punto su punto. Il tennistavolo, molto più di altre discipline, dimostra che ogni partita – anzi, ogni set di ogni partita – fa storia a sé e richiede un dispendio di energie e di concentrazione fuori dal comune. Ovviamente, vincerà la squadra che ne avrà di più. In bocca al lupo a noi e ai nostri avversari catanesi».

Sempre domenica 6, sono previste infine le partite per la TT Modica di Serie C2 e della TT Modica Contea di Serie D1.

La prima gioca in casa, a partire dalle ore 10.00, contro la seconda squadra di Noto (l’Asd TT Robur Corrado Iacono “B”) e punta a rifarsi dalla sconfitta, subita proprio a Noto nel turno precedente, contro la Robur “A”.

La seconda, fuori casa domenica mattina alle 10.00, è chiamata a una sfida tostissima contro la ASD TT Vittoria Green, squadra che non nasconde le proprie ambizioni e punta con decisione a vincere il campionato di D1.

