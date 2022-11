Weekend da incorniciare per i giovani del Modica Airone

Un fine settimana da incorniciare e appendere in bacheca per il Modica Airone, con soli risultati utili per i giovani modicani che si sono distinti nei campionati Allievi e Giovanissimi. Le compagini hanno dimostrato di lavorare bene in allenamento e questo ha portato a ottimi risultati sul campo e buon inizio di stagione per tutti.

Gli Allievi U17 si impongono, tra le mura del Vincenzo Barone, per 2-1 contro la Libertas Rari Nantes. Un risultato importante arrivato a seguito di una gara difficile e combattuta fino alle battute finali, con i ragazzi allenati da Walter Buccheri che non hanno avuto un attimo di tregua fino al fischio finale che ha fatto esultare anche panchina e dirigenza. I gol rossoblu arrivano dai piedi di Yusuwa, con un bel diagonale in area, e di Marsilio che insacca l’ottimo assist di Spadaro.

Per i Giovanissimi U14 arriva un pareggio in quel di Rosolini contro la Sportispica Marco Monaco. Una gara insidiosa che ha visto l’Airone passare in vantaggio ad inizio del secondo tempo ed essere raggiunta dopo pochi minuti dai padroni di casa in una sfida in cui mister Carmelo Giannone ha preso le redini della panchina per problemi personali di mister Bellio, per problemi personali di quest’ultimo. Un inizio importante giocato lontano dalle mura di casa che ha portato ad un pareggio importante.

Inizia benissimo il campionato dei Giovanissimi Provinciali U15, i ragazzi di Andrea Tona vogliono tornare subito alla fase regionale e lo dimostrano con una sonora vittoria contro lo Young Pozzallo. Il risultato finale è di 0-5 con la tripletta di Lucenti e la doppietta di Basile. Iniziare bene era fondamentale per dimostrare a se stessi che questo campionato è giocato per vincere e dimostrare che quello dello scorso anno è stato solo uno scivolone improvviso in un percorso privo di ostacoli.

