Calcio. Il Santa Croce torna a sudare ma perde il Dg Calogero

Il Santa Croce calcio ritorna fra le mura amiche, affrontando sabato pomeriggio l’insidiosa Leonzio. La squadra di Gaetano Lucenti cercherà di cambiare verso, dopo le due sconfitte consecutive in campionato che hanno favorito a relegare i biancazzurri in piena zona playout. La settimana appena trascorsa è stata ricca di novità, prima su tutte quella delle dimissioni irrevocabili del direttore generale Nunzio Calogero che per motivi strettamente personali ha dovuto interrompere anticipatamente il suo mandato. Come si legge nella lettera di dimissioni dell’ormai ex direttore, la difficile decisione è motivata da importanti problematiche familiari che Calogero deve risolvere urgentemente e che non sono compatibili, né tantomeno conciliabili con l’incarico che ha accettato ad inizio stagione. I’ex direttore Calogero nella sua missiva ringrazia il presidente e la dirigenza del Santa Croce e i sostenitori biancazzurri, sottolineando quanto dolorosa è stata la sua decisione. Calogero ha comunicato alla squadra, mercoledì sera dopo l’allenamento, le motivazioni della sua decisione e dopo un commosso confronto, ha salutato la rosa dei giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza augurando al Cigno ogni fortuna. La dirigenza con a capo il presidente Marco Agnello prendendo atto della decisione di Calogero, si è riunita per cercare soluzioni per ricoprire il ruolo importante di direttore generale e il dirigente Marco Messina a voce della società ha voluto ringraziare Nunzio Calogero per il lavoro svolto in questi mesi.

“Ringraziamo di cuore il direttore Nunzio Calogero che in questi mesi si è speso tantissimo e ha fatto un lavoro egregio. D’altronde è giusto che quando emergono problematiche di tipo familiare, lo sport venga messo in secondo piano e ci si concentri pienamente nella famiglia. La società è vicina all’amico Nunzio e spera possa ritrovare nuovamente quella serenità che gli permetta di poter presto ritornare a svolgere incarichi sportivi. La stagione del Santa Croce calcio continua e continuerà il suo percorso e sabato pomeriggio avremo da affrontare una sfida importante. L’ambiente e i nostri sostenitori devono rimanere sereni perché il progetto Santa Croce è ancora vivo e a giorni prenderemo le decisioni se contattare un nuovo direttore, oppure trovare una soluzione interna”.

Ritornando alla gara contro la Leonzio, mister Lucenti dovrà fare a meno di Sene Pape che sarà fermo per squalifica e deve fare i conti con l’infermiera piena per i troppi acciacchi del dopo Rocca Acquadolcese. L’allenatore biancazzurro sarà costretto a decidere nei minuti antecedenti al fischio d’inizio per decidere sulla formazione titolare.

La gara si giocherà sabato pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina. A dirigere la gara sarà il signor Davide Testoni della sezione arbitrale di Ciampino e sarà collaborato dal signor Salvatore Totaro di Messina e dal signor Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto.

www.updsantacroce.com

Salva