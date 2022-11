Ragusa. Trofeo Atleta dell’anno “Salvatore Padua”, 55esima edizione

La Commissione esaminatrice definisce i dettagli per l’assegnazione del Trofeo Atleta dell’anno “Salvatore Padua” 2022- 55’ Edizione. La Commissione, composta da Adolfo Padua, Sandro Bracchitta, Alfina Marino, Vito Veninata, Giuseppe La Lota, Alessandro Bongiorno, Sergio Cassisi, Claudio Alessandrello, Francesca Giucastro, Maria Monisteri e Pina Distefano, si è riunita presso la sala Giunta del Libero Consorzio di Ragusa per esaminare tutti i curricula degli atleti pervenuti tramite le Federazioni e le Società sportive del Coni.

Questi gli atleti segnalati aventi i requisiti richiesti più rilevanti in virtù dei risultati raggiunti in campo nazionale che la Commissione valutatrice ha preso in esame:

Tancredi Virzì- Badminton;

Giorgia Piccione- Atletica leggera;

Francesco Spampinato- Scherma;

Savita Russo- Judo;

Mirko Campagnolo- Atletica leggera;

Matteo Iacono- Karate;

Paolo Turlà- Biliardo;

Alessandra Spampinato- Sport Paralimpico Judo.

La Commissione ha anche deciso di ricordare con una targa alla memoria un amico recentemente scomparso, il compianto Giorgio Antonelli, giornalista sportivo e arbitro di basket di livello nazionale.

La Commissione si riunirà giorno 9 novembre per proclamare l’atleta dell’anno, gli atleti segnalati speciali e il vincitore del Premio CSEN 2022.

