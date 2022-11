Ragusa. Si lancia dal balcone. Salvata dalla polizia municipale

Nei giorni scorsi, rientrando in caserma dopo IblaBuskers, un gruppo di ragazzi ha attirato l’attenzione della pattuglia della Polizia Municipale di Ragusa, composta dall’ispettore Massimo Cirasa e dall’assistente capo Antonella Dell’Agli.

In evidente stato confusionale, una donna di mezza età minacciava, infatti, di lanciarsi dal suo balcone al primo piano posizionandosi a cavalcioni sulla ringhiera.

La pattuglia è prontamente intervenuta: mentre l’assistente capo Dell’Agli allertava i Vigili del Fuoco e Ambulanza, l’ispettore Cirasa si posizionava sotto al balcone, nel tentativo di dissuadere la donna dal commettere gesti inconsulti.

Un tentativo durato pochi minuti: presto la donna si è voltata di spalle e lanciata nel vuoto, rischiando di arrivare al suolo con la nuca e la schiena.

L’Ispettore Cirasa ha, però, avuto la prontezza di afferrarla al volo, attutendo il colpo al punto da non farle toccare terra.

Voglio quindi esprimere la gratitudine di Ragusa ai nostri agenti, che hanno evitato il peggio anche a rischio di potersi seriamente infortunare, nonché ai ragazzi che per primi hanno dato l’allarme.

“Spesso – dice il sindaco, Peppe Cassì- la Polizia Municipale è percepita come un “uomo nero” che punisce i cittadini, dimenticandoci che è composta da donne e da uomini che tutti i giorni si impegnano per assistere le persone e far rispettare le necessarie regole”.

Salva