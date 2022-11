Ordine pubblico a Vittoria. Scuderi: “Urgono confronti in aula”

“A distanza di quasi una settimana dall’efferato fatto di sangue accaduto in via Verga a Vittoria, quartiere Forcone, attendiamo che ci si possa confrontare su un argomento così delicato, quello dell’ordine pubblico, nelle sedi istituzionali opportune. Ma cosa aspetta il sindaco ad attivarsi? So che la presidente del Consiglio comunale si sta adoperando per cercare di garantire quel confronto richiesto da tutta Vittoria per comprendere, finalmente, che cosa si potrà fare nel tentativo di arginare questa ondata di piccola e grande criminalità che continua a segnare in negativo la nostra città”. E’ quanto afferma il consigliere comunale, Giuseppe Scuderi, facente parte del gruppo di Fratelli d’Italia, evidenziando che già nei giorni scorsi era stata presentata una mozione dell’intero gruppo, con primo firmatario proprio Scuderi, al fine di sollecitare un confronto urgente, in aula, sulla questione ordine pubblico. “C’è la necessità – continua Scuderi – di essere informati e, soprattutto, di comprendere quali sono le contromisure che l’Amministrazione comunale intende adottare. Auspichiamo, finalmente, che si possa arrivare al dunque e consentire ai rappresentanti istituzionali di esercitare pienamente il proprio ruolo nell’interesse collettivo della nostra città e dei nostri concittadini”.

