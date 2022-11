Abbandono rifiuti e confisca mezzi. Pelligra: “Anche a Vittoria”

“La situazione ambientale peggiora con il trascorrere dei giorni. I cumuli di rifiuti sul ciglio della strada anche in alcune aree del centro oltre che nelle zone periferiche sono diventati un serio problema che deve essere affrontato con la massima determinazione”. E’ quanto sostiene il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, che lancia un appello all’Amministrazione comunale per cercare di contenere in maniera decisa il suddetto fenomeno. “Perché non pensare di adottare – spiega Pelligra – delibere simili a quelle già entrate in vigore nei Comuni di Ragusa e di Santa Croce Camerina e che contemplano il sequestro cautelare del mezzo utilizzato da chi abbandona i rifiuti per strada? Si prospetterebbe un pugno duro, ce ne rendiamo conto, ma il giro di vite si rende assolutamente necessario per cercare di contrastare questa piaga che, purtroppo, continua a diffondersi a macchia d’olio senza che ci sia la possibilità di contenerla”. E Pelligra aggiunge: “Tra l’altro, per cercare di affrontare lo spinoso problema, ho proposto in Consiglio comunale e nelle mie diverse interrogazioni presentate in aula la costituzione delle guardie ambientali oltre che una intensificazione del sistema di vigilanza attraverso l’installazione delle fototrappole. Queste ultime, in parte sono già state installate dal Comune mentre per quanto concerne le guardie ambientali operanti sul territorio era stato già attivato il bando a cui però, poi non è stata data attuazione. Quindi, questi provvedimenti andrebbero associati alla misura che prevede il sequestro cautelare del mezzo. Solo così possiamo sperare di fermare il proliferare di una piaga che, purtroppo, non conosce confini”.

