L’app Social On-chain Chingari lancia il primo Marketplace NFT di video in assoluto

Il mercato NFT Creator Cuts di Chingari darà potere ai creatori offrendo un’opportunità unica di coinvolgimento finanziario e della comunità.

La piattaforma offrirà sia ai creatori che ai proprietari di NFT ricompense nei suoi token GARI di criptovaluta nativi.

Lunedì 22 agosto, l’applicazione di social media a catena Chingari ha compiuto un passo coraggioso lanciando il mercato NFT di video, Creator Cuts. Con questa mossa, Chingari sta sfruttando il potere dei token non fungibili (NFT) per soddisfare l’economia dei creatori in rapida crescita.

Che cosa offre Creator Cuts

Creator Cuts sarà il primo mercato NFT di video decentralizzato in cui video selezionati di alcuni dei migliori creatori di Chingari verranno coniati come video NFT. Questi NFT aiuteranno anche i creatori a dimostrare la proprietà dei loro video rimanendo al sicuro dai problemi della doppiezza.

In un comunicato stampa condiviso con CNF, Chingari ha affermato che il mercato NFT di Creator Cuts darà potere ai creatori offrendo un’opportunità unica di coinvolgimento finanziario e della comunità.

Questi proprietari di NFT potranno anche connettersi con i loro creatori preferiti. Allo stesso tempo, possono godere di altri vantaggi monetari derivanti dal possesso di NFT. Parlando al lancio del mercato NFT, Sumit Ghosh, co-fondatore e CEO di Chingari e token GARI ha dichiarato:

In Chingari, dare potere e consentire ai creatori di impegnarsi in modo efficace e intrinseco con la loro comunità è stata la pietra angolare del nostro successo sin dall’inizio.

Guadagno dei vNFT di Chingari

I premi guadagnati dai creatori attraverso le funzioni di mining di GARI saranno soprannominati guadagni dei creatori. Oltre a guadagnare token GARI vendendo i loro vNFT, i creatori possono guadagnare token aggiuntivi attraverso attività in-app come guardare, condividere e caricare video.

D’altra parte, Chingari ha affermato che i detentori di questi NFT guadagneranno un reddito passivo in token GARI. Questi premi saranno disponibili come il 10% delle entrate giornaliere dei creatori sull’app Chingari.

I guadagni giornalieri GARI del creatore possono variare in base al punteggio di contributo. Resta invece invariato il contributo percentuale ai detentori di NFT.

Una cosa interessante di Chingari è che “per guadagnare il 10% delle ricompense dai guadagni del creatore, non è necessario essere un utente Chingari. Il titolare di NFT lo riceverà nel portafoglio che contiene l’NFT”.

NFT e criptovalute

Un NFT è un bene unico e insostituibile che viene acquistato utilizzando la criptovaluta. Può guadagnare o perdere valore indipendentemente dalla valuta utilizzata per acquistarlo, proprio come una popolare carta collezionabile o un’opera d’arte unica.

A questo proposito, gli NFT non sono fungibili e le criptovalute sono fungibili.

Per capire meglio questo, ha senso pensare alle tradizionali valute fiat. Se ti chiedessimo di prenderci in prestito un dollaro, non apriresti il ​​portafoglio e diresti: “Quale banconota da un dollaro vuoi?”.

Farlo sarebbe sciocco, poiché ogni banconota da $ 1 rappresenta la stessa cosa e può essere scambiata con qualsiasi altra banconota da $ 1. Questo perché il dollaro USA è fungibile. Anche le criptovalute sono fungibili. Non sono unici e possono essere facilmente scambiati e sostituiti.

Le NFT, d’altra parte, non sono fungibili, nel senso che non ce ne sono due uguali. Ogni NFT è un’unità di dati univoca che non può essere sostituita da una versione identica perché non esiste una versione identica.

Quando si tratta di NFT, l’unicità e la scarsità ne aumentano l’attrattiva e la desiderabilità. E come è vero per tutti gli oggetti rari, questa scarsità consente alle persone di vendere i loro NFT a prezzi premium.

