Il 40enne morto a Modica era appassionato di body building

Era un grande appassionato di body building il 40enne modicano deceduto per un infarto fulminante. Peppe Firera era dipendente dell’Asp Ragusa e lavorava all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Nel suo tempo libero amava frequentare la palestra e curare il suo corpo. Come detto nel precedente articolo, la famiglia ha presentato un esposto attraverso il quale auspica che venga disposta l’autopsia che possa chiarire se ci sono stati fattori in particolare che abbiamo potuto determinare l’infarto come anabolizzanti o, comunque, sostanze assunte per la cura del corpo.

