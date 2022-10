Il sogno di Jenny Angelica. Da Monterosso ai campi della Bundesliga

Nel 2002 uscì nei cinema di tutto il Mondo “Sognando Beckham”, film che raccontava la storia di una 18enne inglese di origini indiane che sognava di diventare come il suo eroe, David Beckham. Fu un clamoroso successo al botteghino e contribuì a sdoganare l’immagine del calcio femminile, oggi disciplina che si sta avviando verso il professionismo in tanti Paesi. Nel 2002 Jenny Angelica non era ancora nata (lo avrebbe fatto l’anno successivo) ma l’amore per il calcio lo ha coltivato sin da piccola, giocando a pallone per le stradine di Monterosso Almo. Oggi raccontiamo la sua storia che regala speranze a quante vogliono le calciatrici professioniste. Jenny, dopo essersi diplomata al Liceo Musicale Verga di Modica, è volata in Germania insieme alla famiglia per vivere in una graziosa cittadina di nome Amobarch, regione della Baviera circondata da grandi centri come Francoforte, Stoccarda, Kaiserslautern, Karlsruhe. La classe cristallina di Jenny viene subito notata dai talent scout di una società, l’FSV Worth Damen, che grazie ad un’organizzazione societaria solida sta scalando le varie “Liga” con l’obiettivo dichiarato di mettersi a sedere a tavola con i grandi club nazionali. Il tecnico Lasar è stato subito conquistato dalla velocità e dal palleggio di questa piccola attaccante venuta da lontano che ha subito trovato i gradi di titolare come esterno alto d’attacco. In questo avvio di campionato che vede le biancorosse viaggiare con il vento in poppa, 6 presenze su 6 sempre da titolare e già due gol messi a segno. Inizio migliore non poteva esserci per Jenny che intanto studia tedesco tra un allenamento e l’altro: “Sto cercando di imparare al più presto la lingua perchè è fondamentale per entrare ancora meglio nella mentalità tedesca. Al momento mi arrangio con l’inglese ma sto imparando in fretta. Merito anche del mister e delle mie compagne che mi hanno fatto sentire subito a casa. Sono felicissima dell’avvio di campionato mio e di tutta la squadra e sono stra contenta per essermi trasferita in Germania. Mi trovo veramente a mio agio e, al momento, non penso minimamente di ritornare a casa. Anche se Monterosso mi è sempre rimasta nel cuore per là ci sono i ricordi della mia infanzia e della mia adolescenza”. Jenny, fede calcistica a tinte giallorosse Roma, insegue il sogno di diventare una professionista e con questi numeri può tranquillamente ambirci: “So che devo migliorarmi giorno dopo giorno perchè il traguardo che mi sono posta è veramente ambizioso. Ma so anche che, se esiste una minima possibilità, io non mi farò trovare impreparata nel coglierla”.

