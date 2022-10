Calcio, Eccellenza. Modica al riscatto espugna Milazzo

Per la gioia dei circa 60 tifosi rossoblù presenti allo stadio “Marco Salmieri”, il Modica vince a Milazzo, seppur di misura, grazie al gol, al 18’, di Fecundo Coria. Un gol bello, arrivato grazie ed un colpo di testa a scavalcare il portiere. L’allenatore Betta era senza quattro titolari, ovvero gli squalificati Carpinteri, Riela e Falco e l’infortunato Viglianisi. Il Modica, dunque, batte i padroni di casa e sale in testa alla classifica di eccellenza del girone B, seppure in condominio, grazie alla contestuale sconfitta della nuova Igea a Taormina. Il Modica vanta, in atto, la migliore difesa del campionato con appena 5 gol subiti dopo otto partite.

RISULTATI 8^ Giornata

Taormina – Nuova Igea 3 – 0

Leonzio – Nebros 1 – 1

Siracusa – Mazzarrone 3 – 0

Palazzolo – Jonica 1 – 1

Virtus Ispica- Acicatena 2 – 0

Comiso – Real Siracusa 2 – 0

Milazzo – Modica 0 – 1

Rocca Acquadolcese – S.Croce 2 – 1

CLASSIFICA

Modica, Taormina e Rocca Acquadolcese 17

Nuova Igea 16

Nebros, Siracusa e Leonzio 15

Real Siracusa Belvedere 12

Comiso 10

Jonica 9

Mazzarrone 8

Santa Croce e Virtus Ispica 7

Milazzo 6

Palazzolo e Acicatena 4

Salva