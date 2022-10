Cina. Xi Jinping esprime sentite condoglianze per vittime Seoul

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato oggi le condoglianze al suo omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol per la ressa umana e relativa fuga precipitosa nella città di Seoul che ha ucciso almeno 158 persone, bilancio da ritenersi provvisorio. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha espresso il suo sgomento per la tragedia, mentre esprimeva le sue più sentite condoglianze ai parenti delle vittime a nome del governo e del popolo cinese. Il presidente ha affermato che “anche diversi cittadini cinesi purtroppo sono morti e rimasti feriti nell’incidente”, mentre si apprende che sarebbero al momento quattro i cittadini cinesi morti nella tragedia. La cronaca riporta che nel distretto di Itaewon, durante la celebrazione di Halloween, si è verificata una fuga precipitosa, in cui hanno perso la vita 158 giovani, mentre sono stati segnalati 89 feriti e più di 200 dispersi. Secondo i media nazionali, l’innesco della tragedia sarebbe da imputare alla presenza di una nota celebrità in un locale alla moda del distretto dove erano convenute circa 10.000 persone.

Salva