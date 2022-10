Due milioni di euro al Comune di Vittoria con fondi Pnrr

Sin dai primi giorni in cui si è insediata l’attuale Amministrazione comunale di Vittoria, l’assessorato ai Lavori pubblici si è attivato per individuare i fondi da intercettare per la realizzazione di nuovi impianti sportivi. La partecipazione ai bandi proposti dal Pnrr ha portato alla concessione di un finanziamento nella misura di due milioni di euro nel contesto della missione 5 – inclusione e coesione, componente 2, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”, cluster 1. A darne notizia l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro che ha curato l’iter. “Come assessorato – dice Nicastro – naturalmente insieme con il sindaco Francesco Aiello, abbiamo subito posto in evidenza l’esigenza non solo di riattivare l’impiantistica sportiva che abbiamo trovato ferma ma ci siamo concentrati a individuare quei bandi che avrebbero potuto fare al caso nostro. Abbiamo subito visionato questa missione 5 del Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e ci siamo quindi premurati di predisporre tutti gli adempimenti necessari. Il nostro indirizzo era volto alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente all’interno dell’ex campo di concentramento. Intanto, le risorse economiche sono state aggiudicate al nostro Comune. Avremo modo di indicare a breve dove sarà realizzata questa struttura. Ritengo giusto, quindi, comunicare alla città l’ennesima prova di impegno, l’ennesimo risultato positivo di cui oggi la città può godere grazie alla capacità di questa Amministrazione comunale con un finanziamento di 2 milioni di euro a valere sulle risorse del Pnrr. Il decreto è del 12 settembre del 2022, già ammesso alla registrazione della Corte dei conti, e il 12 ottobre è stato pubblicato”.

“Si tratta – aggiunge ancora l’assessore Nicastro – dell’ennesima certificazione circa il fatto che l’assessorato ai Lavori pubblici è sempre vigile e attento, su stimolo del primo cittadino e del sottoscritto, con riferimento alla ricerca dei fondi di finanziamento. Un ringraziamento è d’obbligo alla Cuc, alla dirigenza nel settore Lavori pubblici, ai tecnici che hanno lavorato ininterrottamente per individuare il bando e al nostro ufficio perché non ci siamo fatti trovare impreparati. Queste risorse serviranno soprattutto per incentivare i giovani ad avvicinarsi al mondo sportivo. E’ un settore, quello dello sport, a cui occorre dare manforte perché non solo significa miglioramento della qualità della vita ma è salute e benessere, oltre che disciplina, e che può aiutarci a togliere tanti ragazzi dalla strada per indurli a una vita più sana. Dobbiamo adoperarci anche su questo aspetto. La nostra città deve puntare ad avere una qualità della vita migliore, giorno dopo giorno. E occorre ripartire soprattutto dallo sport. Noi ci siamo”.

