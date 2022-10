Tentato omicidio a Vittoria. Scuderi: “Servono risposte immediate dalle istitutuzioni”

“Ma cosa ci vuole per accorgersi che la situazione ha superato di un pezzo la soglia di guardia? Cosa ci vuole per convocare una seduta straordinaria del Consiglio comunale in cui affrontare l’emergenza criminalità con cui la città sta facendo i conti? E’ davvero così difficile rendersi conto di quello che sta accadendo facendo in modo che ci sia una mobilitazione il più possibile adeguata da parte di tutte le istituzioni?”. Sono gli interrogativi che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, pone all’attenzione del primo cittadino ricordando che, proprio sull’argomento, qualche giorno fa, il gruppo di FdI, primo firmatario proprio Scuderi, aveva presentato un odg. “Reso ancora più attuale – afferma Scuderi – dal tentato omicidio di ieri sera in via Verga, al quartiere Forcone. E’ evidente che occorre una mobilitazione complessiva da parte di tutti. Dalla Giunta municipale al Consiglio comunale. In questo senso, rinnovo l’invito al presidente del civico consesso, che so essere persona molto sensibile, a prendere in considerazione la nostra istanza. Purtroppo, in questo frangente, molte parole non servono. La presenza dello Stato si deve sentire in maniera forte. I controlli continuano, sul territorio, anche dopo le sollecitazioni dei giorni scorsi. Ma evidentemente occorre fare qualcosa di più. A cominciare da un coinvolgimento di tutte le agenzie educative cittadine, a cominciare dalla scuola. Serve una rete complessiva che ci faccia comprendere sino a che punto questa determinazione possa essere concreta ed efficace da parte di tutti i soggetti in causa per cercare di attenuare determinati fenomeni. Altrimenti, si cambi strada. Si cerchino altre soluzioni. Una cosa è certa. Così non si può più andare avanti. Ogni angolo di strada, nella nostra città, nasconde un’insidia. Periodicamente si verificano episodi gravi. Non può essere. Non è questa la Vittoria che vogliamo”.

Salva