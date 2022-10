BAPR e ANCE Ragusa: protocollo per bonus edilizi

BAPR e ANCE Ragusa, in un ampio percorso di comune collaborazione, annunciano la firma di un Protocollo d’intesa dedicato alle operazioni di finanziamento sulla pluralità dei bonus edilizi (Ecobonus, Sismobonus, Superbonus, Eco-Sismabonus, Bonus facciate, etc…).

A firmare il Protocollo di Intesa da una parte Saverio Continella, Direttore Generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa, e dall’altra Giorgio Firrincieli, Presidente di ANCE Ragusa.

“Il nostro ruolo è sostenere tutte le filiere economiche e produttive – spiega Saverio Continella, Direttore Generale di BAPR – e un ruolo di particolare rilievo lo ha sempre avuto il comparto edile che spesso funge da elemento moltiplicatore e trainante dell’economia locale. La convenzione con ANCE Ragusa consente alle Imprese loro associate di usufruire di uno strutturato supporto consulenziale e di un’offerta dedicata: la nostra Banca infatti, con il Protocollo di oggi, mette a disposizione delle Imprese di ANCE Ragusa, oltre ad altri prodotti e servizi specifici per le costruzioni, il proprio processo dedicato per i crediti d’imposta con un comune impegno a monitorare possibili implementazioni legate ad ulteriori specifiche normative”.

“BAPR si conferma ancora una volta la Banca vicina alle imprese del nostro territorio, con una sensibilità che, ad oggi, non ha eguali nel panorama degli Istituti di credito. Mi sento particolarmente soddisfatto per l’obiettivo raggiunto con questo Protocollo in quanto, in questo terribile periodo fra guerra, rincari energetici, volatilità dei prezzi dei materiali, con le nostre imprese inchiodate al blocco della circolazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, siamo riusciti a delineare un percorso virtuoso con l’obiettivo di sfruttare le possibilità concesse dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, risultato che farà bene non solo al sistema delle costruzioni e alle imprese dell’indotto ma anche alle maestranze edili e ai cittadini che hanno in corso interventi di riqualificazione energetica e sismica.”, questa la dichiarazione del Presidente Giorgio Firrincieli subito dopo la sottoscrizione dell’Accordo che mette a disposizione delle Imprese Associate ad ANCE da almeno tre mesi un ventaglio di prodotti e tipologie di finanziamento e, ove ne ricorrano i relativi presupposti e nell’ambito di un plafond assegnato, provvede all’acquisto del credito d’imposta riveniente nel loro cassetto fiscale.

Il Protocollo con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, oltre a sancire un legame stretto fra Imprese edili e territorio, punta a promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità economica, ambientale e sociale quale volano per lo sviluppo e il rafforzamento produttivo dell’area isolana.