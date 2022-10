Un maltese acquista il porto turistico di Marina di Ragusa

L’imprenditore Paul Gauci è pronto a concludere l’acquisto del porto turistico di Marina di Ragusa. Gauci, secondo quanto riporta il settimanale Business Today e ripreso dal Times of Malta, è a capo di una cordata di uomini d’affari maltesi interessati all’operazione. Gauci è il fondatore e principale azionista del Gruppo Pg, che gestisce le attività dei supermarket Pavi e Pama ed inoltre è gestore del marchio Zara in diverse località maltesi. Il gruppo Gauci intende sviluppare al porto turistico di Ragusa un servizio di trasporti e un progetto di sviluppo di immobili residenziali e commerciali. Le fonti maltesi riferiscono di un progetto ormai alle battute finali, anche se Paul Gauci non si è ancora espresso ufficialmente sull’argomento.

