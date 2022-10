Unitre Modica avvia il nuovo anno accademico

La sede Unitre di Modica si è già attivata per l’apertura e l’avvio del nuovo anno accademico. Il Consiglio Direttivo ha avviato il rinnovo delle adesioni e le iscrizioni ai corsi, ai laboratori ed alle altre iniziative inserite nella proposta di programma da sottoporre alla assemblea, che potrà integrare e modificare, prima della definitiva approvazione. L’attività formativa dell’Unitre, come si sa, fa esclusivo riferimento al volontariato ed per questo che l’Associazione fa affidamento sulla disponibilità, preziosa e determinante, dei professionisti, degli insegnanti, dei medici, degli esperti che, soprattutto se pensionati, possono mettere a disposizione dell’Unitre e dei soci la loro competenza, le loro conoscenze e la loro esperienza per una adeguata qualificazione dei corsi e delle iniziative culturali, scentifiche e formative. Ed è per dare concretezza ai propositi individuati e fissati dal Consiglio Direttivo che è stato convocato un incontro, aperto agli iscritti degli ultimi anni, ai simpatizzanti e a tutti i cittadini interessati all’attività dell’Unitre . Tale incontro è programmato per VENERDI’ 28 ottobre alle ore 17,30 a Modica presso la sala della Domus Sancti Petri.

