Santa Croce. Targa in memoria del Dott. Guglielmo Iozzia

Una cerimonia semplice ma toccante allo stesso tempo. Per un concittadino che tanto ha dato alla comunità di Santa Croce Camerina. In occasione del Centesimo anniversario della nascita del Dott. Guglielmo Iozzia è stata affissa ieri la targa commemorativa, in presenza delle autorità e dei familiari. “Un momento importante per la nostra comunità – ha detto il sindaco Peppe Dimartino – che ricorda con affetto la persona del Dott. Iozzia. Per molti concittadini una figura cara che ha sempre dimostrato grande attenzione verso la nostra città. E’ stato segretario generale del Comune di Roma dal 1975 al 1988 ed ha ricoperto diversi incarichi. Ha avuto al suo attivo importanti pubblicazioni ed è stato sempre un punto di riferimento per tantissimi santacrocesi”. Dopo la cerimonia, in collaborazione con l’associazione Storia Patria, si è svolta presso la biblioteca Giovanni Verga una conferenza nella quale il dottor Gaetano Cascone ha illustrato la vita dell’illustre concittadino.

