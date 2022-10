Ragusa. Percettori Rdc impegnati in lavori di pubblica utilità

Numerosi percettori di reddito di cittadinanza sono stati avviati in lavori di pubblica utilità. Lo rende noto l’assessore al Verde Pubblico del comune di Ragusa, Sviluppo di Comunità e Protezione Civile, Giovanni Iacono.

Nello specifico, 36 persone sono utilizzate nella manutenzione del verde pubblico, suddivise in 12 ai giardini iblei, 6 a Marina di Ragusa, 18 nelle aree di via Monte Cervino, via Ramelli, via Licitra, mentre altre 6 prestano la loro opera nella Protezione Civile.

Quarantatré persone stanno provvedendo alla pulizia delle caditoie e dei cigli stradali in viale delle Americhe fino all’uscita da Ragusa in contrada Monachella.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore Giovanni Iacono – del servizio che stanno svolgendo e dell’approccio dimostrato che è in linea con la nostra idea della figura del ‘giardiniere di quartiere’. Ringraziamo particolarmente la Fondazione San Giovanni che cura la gestione delle attività. Prossimamente è prevista l’utilizzazione di altre persone per un numero complessivo di 106 percettori di reddito di cittadinanza”.

