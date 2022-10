Porto di Pozzallo. Sbarcono in 47

Si è già concluso lo sbarco dei 147 migranti dalla nave della Guardia Costiera “ Aringhieri ” .

I migranti di nazionalità egiziana, siriana, sudanese, pakistana e bengalese sono tutti in discrete condizioni di salute e negativi al covid.

Saranno tutti os pitati nell’hotspot di Pozzallo . Come al solito tutte le operazioni si sono svolte nel massimo ordine.

“ Rassicuranti le parole del Ministro Piantedosi – dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – il quale ha sottolineato che prima di tutto oc corre salvare le vite umane in mare e naturalmente non trascurare mai l’approccio umanitario”.

