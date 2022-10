“Confronto” pronto a far valere le ragioni del territorio ibleo

Si è riunito a Modica il consiglio direttivo di Confronto, associazione provinciale per la società e per lo sviluppo. Una riunione alquanto intensa nel corso della quale è stata decisa la ripresa della interlocuzione con tutti i Parlamentari, Nazionali e Regionali, sui problemi irrisolti del territorio ibleo e sulle iniziative che si rendono necessarie per fronteggiare l’attuale pesante crisi e per venire incontro alle pressanti esigenze dei cittadini e delle imprese. Sulle principali questioni dibattute è stata decisa la elaborazione di specifici documenti da sottoporre alle autorità istituzionali competenti con l’auspicio che su di essi possa registrarsi l’interesse ed il favorevole pronunciamento della classe dirigente iblea. Fra i punti trattati uno riguarda l’approvazione da parte del Senato della Repubblica di un provvedimento col quale il porto di Pozzallo verrebbe accorpato all’Autorità Portuale di Catania-Augusta senza alcun coinvolgimento della Regione Sicilia, che ne è proprietaria, e del territorio del sud-est direttamente interessato. Altri riguardano la istituzione del Parco degli Iblei senza tener delle caratteristiche e della vocazione produttiva del nostro territorio e la ipotesi di puntare alla realizzazione di un nuovo ospedale a Modica senza tener conto della prioritaria necessità di rendere funzionale il Pronto Concorso dell’Ospedale Maggiore “Baglieri”. Il Direttivo dopo aver deciso di sollecitare la urgente convocazione del Comitato Protribunale per la ripresa delle iniziative da intraprendere nei confronti dei nuovi Governi, Nazionale e Regionale, per la riapertura del Palazzo di Giustizia della città della contea. La riunione è servita inoltre per ribadire il ruolo apartitico dell’associazione e per sottolineare che Confronto dialoga in termini propositivi con tutte le forze politiche, istituzionali e sindacali schierandosi di volta in volta con chi si rende disponibile e si impegna nella difesa degli interessi del nostro territorio e nella soluzione dei problemi delle imprese e dei cittadini. E’ stato confermato infine che l’associazione, in vista di future elezioni amministrative, non aderirà ad alcun movimento civico ma è disponibile a confrontarsi in sede di elaborazione dei programmi con tutte le forze che si candidano per amministrare le nostre città.

