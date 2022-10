Istituto “Grimaldi” Modica. Green Energy in Nord Macedonia

Il Principi Grimaldi di Modica vola in Nord Macedonia per lo svolgimento della mobilità a Kumanovo, per il progetto Erasmus+ “Green Energy = Green Life”.

Sette studenti dell’Istituto, accompagnati dai professori Raffaele Iacono e Marcello Fronte, hanno partecipato alla mobilità che si è tenuta dal 9 al 15 ottobre, presso la scuola DSU-RCSOO Kiro Burnaz. Insieme ai loro coetanei del paese ospitante e dei team provenienti dagli altri paesi partner, Turchia – Bulgaria – Romania, hanno svolto varie attività che hanno permesso di lavorare sul topic del progetto, di socializzare, scoprire nuove culture e comunicare in inglese.

Al tour della scuola, in fase di ristrutturazione, è seguito un incontro con i rappresentanti del Comune di Kumanovo e un giro della città. Ice breaking activities e giochi hanno favorito la socializzazione e la comunicazione in inglese.

Molto ricca l’agenda degli ospiti Macedoni i quali, insieme agli altri partner, hanno presentato le scuole e i paesi e tutti i lavori preparati per il topic della mobilità incentrato sull’uso delle fonti rinnovabili di energie e su come evitare sprechi di energia e acqua.

La tematica è stata affrontata anche attraverso le visite alla centrale idroelettrica di Matka a Skopje, a una azienda di latticini che produce circa 250 kw di energia elettrica al giorno grazie al sistema di pannelli fotovoltaici di cui dispone, così come la partecipazione a un seminario su come costruire un sistema di gestione di energia elettrica.

Ai momenti di confronto, si sono succedute visite culturali alla scoperta della storia e delle tradizioni dei luoghi, come il monastero Kriva Palanka “St.Joakim Osogovski”, il Museo della Storia e il Bitpazar di Skopje, la “Bay of bones “ di St.Naum, il Canyon Matka, la Moschea “Sharena dzamija” di Tetovo.

A novembre i 5 partner si ritroveranno a Modica per continuare a lavorare sul progetto e sul sub-topic “Come proteggere l’ambiente a scuola e nella vita quotidiana”.

Salva