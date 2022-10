Modica. Il Commissario incontra rappresentanza mercatale

Il Commissario Straordinario del comune di Modica ha incontrato ieri a Palazzo San Domenico una rappresentanza di operatori mercatali di Viale Manzoni e di Via Caitina, su richiesta dell’A. N. A. U. G. L. Nazionale ambulanti di Ragusa, accompagnati dal Consigliere comunale Mommo Carpentieri. L’incontro è avente fortemente voluto dopo che il Commissario Straordinario ha emesso un avviso con cui ha invitato tutti gli operatori dei mercati muniti di regolare autorizzazione a versare quanto dovuto a titolo di occupazione suolo pubblico, entro il 30 ottobre 2022. Per tutti coloro, che dal mese di novembre saranno ancora debitori dell’Ente, sarà inibito l’accesso ai mercati rionali. Il Commissario, dopo aver ascoltato le rimostranze del rappresentante sindacale, ha deciso di comune accordo di consentire l’accesso ai mercati dal mese di novembre a tutti quelli che si metteranno in regola con i pagamenti almeno dell’anno 2020. Nei prossimi giorni – ha dichiarato il Commissario – verificherò la scheda individuale di ogni singolo operatore per procedere su un accordo che sarà unico e uguale per tutti. Per facilitare gli operatori in commissario ha disposto che la ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere consegnata alla portineria di Palazzo San Domenico, al fine di evitare possibili perdite di tempo.

