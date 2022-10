Dopo 50 anni, i “Ragionieri” dell’Archimede” di Modica insieme

Si sono ritrovate dopo 50 anni dal diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, le compagne di classe della mitica “V A” dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica, classe, all’epoca, composta quasi esclusivamente da donne se si eccettuano Corrado Armenia e Corrado Lucchese. Questi ultimi due, assenti, sono stati contattati telefonicamente in videochat nel corso della serata. Presenti 16 “alunne” che, fra risate e ricordi vari, hanno trascorso una piacevolissima serata all’insegna dell’allegria. Non potevano non essere ricordate con affetto dalle convenute Silvana Lorefice, Rosalba Floridia ed Angela Gintili, passate a miglior vita. Sono stati ricordati anche tutti i professori dell’epoca, professori severi ma bravi e molto sapienti, da Filippo Garofalo di Ragioneria alla professoressa Di Rosa di Inglese, a Maria Iemmolo insegnante di Italiano (successivamente diventata Preside dell’Istituto). L’appuntamento della” V A” è stato fissato per i 60 anni.

Nella foto, da sinistra, Lucia Casa, Enza Belluardo, Adele Delfa, Assunta Migliore, Graziella Vasco, Marisa Di Raimondo, Maria Barone, Giuseppina Iozzia, Graziella Cannata, Marisa Abbate, Franca Barone; sedute, da destra, Giovanna Minardo, Concetta Spadaro, Maria Rizza, Giuseppina Aparo ed Anna Gennaro.

Tanino Di Rosa

