Comiso. Miglioramenti nel servizio di raccolta differenziata

Raccolta di pannolini e pannoloni tutti i giorni da lunedì a sabato. Ritiro del secco ogni 15 giorni, ritiro della plastica il martedì e il sabato.

“L’obbiettivo è quello di agevolare i cittadini comisani e recuperare alcuni giorni durante il mese per effettuare altri servizi nella città”. A dichiararlo l’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.

“ L’emergenza legata alla chiusura della discarica di Motta Santa Anastasia, e dunque la riduzione delle giornate di raccolta del rifiuto “secco” che da metà giugno ha purtroppo investito la Sicilia, ha fatto emergere delle criticità, e ci ha obbligato a conferire l’indifferenziato ogni 15 giorni – commenta Biagio Vittoria-. Tuttavia, ha anche messo in evidenza come, risolvendo il problema della raccolta di una particolare tipologia di indifferenziato quale quella di pannolini e pannoloni, sia possibile effettuare la raccolta ogni 15 giorni. Per tale motivo, per i mesi di novembre e dicembre, ed in via sperimentale, sono state disposte delle modifiche al fine di agevolare i cittadini e recuperare due giorni al mese per impegnare gli operatori della ditta in servizi di pulizia e scerbature nel territorio. Quindi, le novità consistono nelle seguenti misure: raccolta di pannolini e pannoloni tutti i giorni, dal lunedì al sabato, previa richiesta e registrazione alla ditta Busso tramite il numero verde 800-845858. Dopo di che, basta esporre ogni giorno, IN UN SACCHETTO A PARTE FUORI DAL MASTELLO, tale tipologia di rifiuto. Il secco invece, “l’indifferenziato”, sarà ritirato ogni 15 giorni. È importante – ancora l’assessore all’ambiente – conferire ciò che va realmente nel secco e differenziare tutto il resto. Per quanto concerne il ritiro della plastica invece, le giornate saranno il martedì e il sabato in modo da evitare che nel fine settimana questo rifiuto si cumuli. Abbiamo anche notato – ancora Biagio Vittoria – che la maggior parte dei cittadini sta collaborando in maniera ottimale, fatto salvo quel target di persone che, purtroppo, non ha ancora ben compreso l’utilità e la necessità di differenziare e quindi “preferisce” inzozzare campagne e cigli stradali. Infine, voglio sottolineare che la raccolta quotidiana di pannolini e pannoloni, è già attiva. L’invito che rivolgo a tutti i cittadini di Comiso e Pedalino, è quello di continuare a collaborare per il bene di tutti e dell’ambiente”.

