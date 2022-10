Incontro con i Carabinieri a San Giacomo contro truffe e furti

Il salone parrocchiale della chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa, ha ospitato un incontro finalizzato alla prevenzione delle truffe e dei furti. A darne notizia il consigliere comunale Mario Chiavola. “Ringraziamo il maresciallo dei carabinieri della stazione di Ibla, Marco Valenzisi – afferma Chiavola – che, ancora una volta, si è messo a disposizione della comunità locale per illustrare quali sono i tranelli in cui non bisogna cadere. Suggerimenti opportuni e utili per tutti, dai giovani ai meno giovani”. In primo piano, il sostegno da fornire nei confronti di anziani e categorie sociali vulnerabili, con evidenza anche e soprattutto ai reati di carattere predatorio. “L’obiettivo che ci si è prefissi – sottolinea Chiavola – è quello di informare, tutelare e prevenire. Non bisogna avvicinarsi ai carabinieri solo nei periodi di emergenza, come quello trascorso e caratterizzato, nella nostra frazione, da tutta una serie di furti. L’attenzione deve essere alta sempre. Ringraziamo il maresciallo Valenzisi, la compagnia di Ragusa e il comando provinciale per l’attenzione avuta nei confronti dei cittadini di San Giacomo che intendono essere sempre più tutelati. Un altro incontro è previsto il 21 ottobre a Ibla. E, anche in quel caso, ci si attende una presenza consistente di persone interessate ad ascoltare i consigli che arrivano dai rappresentanti delle forze dell’ordine”.

