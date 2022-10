Pelligra. Nuovi episodi di cronaca in Piazza del Popolo Vittoria

“Un nordafricano accoltellato, ieri pomeriggio, all’angolo tra via Cavour e via Cacciatori delle Alpi. E una colluttazione in piazza del Popolo: a farne le spese, in questo caso, è stato un anziano. Tutto ciò solo ieri. In pieno centro. A Vittoria. Dove continua a registrarsi la necessità di potenziare la videosorveglianza. E di garantire risposte che assicurino la pubblica incolumità alla cittadinanza”. E’ quanto rileva il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino di Mpsi. “Purtroppo – prosegue – non è la prima volta che ci confrontiamo con fatti del genere. E, purtroppo, come temiamo, non sarà l’ultima. Questo, però, non significa che bisogna farci l’abitudine. Ecco perché mi rivolgo all’Amministrazione comunale affinché potenzi i dispositivi di sicurezza, in centro come nelle periferie, allo scopo di prevenire il più possibile il ripetersi di episodi del genere. La nostra città, purtroppo, si è vista costretta a fare i conti, nel recente passato, con tragici fatti di cronaca. E nessuno vuole ritornare a respirare quel clima. Ecco perché diciamo che prevenire è meglio che curare e per questo motivo invitiamo il sindaco a intervenire in maniera concreta ed efficace al fine di garantire risposte adeguate alla cittadinanza”.

