Pozzallo. Approvato il rendiconto di gestione anno 2022

Su proposta della Giunta il Consiglio Comunale di Pozzallo durante la seduta di ieri sera ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021.

L’importante strumento finanziario ha registrato un risultato di amministrazione, al netto dei fondi accantonati, di 29.780.000 € nel 2021 che migliora gli standard finanziari nonostante i due anni di pandemia e le difficoltà che i comuni hanno avuto sia nel 2020 che nel 2021 ed un fondo cassa di circa 7 milioni di euro.

Dalla discussione in aula e dall’intervento di diversi Consiglieri è stato evidenziato un netto miglioramento tra il 2019-2020 e 2021 senza aver ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Questo è un risultato importante che evidenzia il non utilizzo della scopertura che la banca concede ai comuni con la conseguenza che nessun interesse passivo è stato versato. Inoltre, nessun ritardo si è mai registrato nell’erogazione degli stipendi ai dipendenti altro segno tangibile che questo rendiconto rispecchia i dati del piano di riequilibrio che è stato approvato dalla Corte dei Conti nel 2020.

E’ importante evidenziare che dal rendiconto di gestione l’ente non risulta essere strutturalmente deficitario anzi si evidenzia la strada del definitivo risanamento.

“Ringrazio i Consiglieri Comunali, dichiara Raffaele Monte, che con il loro voto favorevole, hanno consentito l’approvazione dell’importante strumento finanziario. Tale approvazione consentirà al Comune di ricevere trasferimenti statali relativi a tanti progetti avviati ed inoltre, cosa più importante, si potranno avviare le procedure per l’assunzione di alcune figure professionali fondamentali per la conduzione della macchina burocratica dell’ente”.

Altro punto all’ODG del consiglio è stata la variazione di bilancio, anch’essa approvata che ha confermato lo stanziamento nei capitoli di bilancio delle somme necessarie per alcuni settori dell’ente come i lavori pubblici e i servizi sociali oltre alla ricapitalizzazione della società V Farmacia srl, società partecipata dal Comune.

