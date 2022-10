Transizione digitale, Scicli ammesso ai finanziamenti del PNRR

Il Comune di Scicli è stato recentemente ammesso a due importanti finanziamenti nell’ambito della iniziativa “PA digitale 2026” che attinge ai fondi del PNRR. A renderlo noto la giunta Marino.

Con il finanziamento di € 236.236,00 relativo all’avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” il Comune potrà iniziare il processo di migrazione al cloud dei propri applicativi con l’obiettivo di disporre di una infrastruttura scalabile, rafforzare la sicurezza informatica e aumentare le prestazioni.

Attraverso il secondo finanziamento di € 14.000,00 relativo all’avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” sarà possibilità accedere ai servizi online del Comune di Scicli (già accessibili tramite SPID) anche attraverso la CIE (carta di identità elettronica). Inoltre attraverso questo finanziamento sarà attuata l’integrazione al nodo italiano eIDAS per consentire anche ai cittadini dell’Unione Europea (che non dispongono di SPID e CIE) l’accesso ai servizi online.

Salva