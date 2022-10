M5S Ragusa. “Atto di indirizzo per intercettare i fondi Mite”

Il Mite mette a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione energetica negli edifici pubblici. Ecco perché il capogruppo M5s Ragusa, Sergio Firrincieli, ha presentato un atto di indirizzo per sollecitare l’Amministrazione comunale a predisporre tutte le azioni necessarie a intercettare una parte di tali risorse destinate a promuovere la sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali.

“È stato firmato il 3 ottobre scorso dal direttore generale della Direzione Incentivi Energia l’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – C.S.E. 2022” – scrive Firrincieli nell’atto di indirizzo – che prevede il finanziamento di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). La misura interviene a sostegno degli investimenti dei Comuni favorendo la transizione verde e contrastando gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, attraverso il finanziamento di: impianti fotovoltaici; impianti solari termici; impianti a pompa di calore per la climatizzazione; sistemi di relamping; chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare; generatori di calore. Ritengo opportuno che l’Amministrazione comunale si mobiliti, dando input agli uffici competenti, per cercare di intercettare i fondi in questione. In un momento delicato come questo, d’altro canto, dove il caro energia continua, purtroppo, a tenere banco, si rende necessario predisporre interventi che possano essere il più possibile all’altezza della situazione”. Firrincieli ha anche chiesto che la misura possa essere discussa nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

