Giornata nazionale del veicolo d’epoca ieri a Ragusa

Un grande successo, ieri, in piazza Libertà, a Ragusa, l’allestimento statico di auto e moto predisposto in occasione della Giornata nazionale del veicolo d’epoca per celebrare il motorismo storico. L’appuntamento è stato curato, dal punto di vista organizzativo, dal Veteran Car Club Ibleo. Sono state 40 le autovetture d’epoca esposte, 30 le moto d’antan, assieme all’autobus storico del Club e a un pulmino Volkswagen che rappresenta pure questo un ancoraggio agli anni pioneristici dello sviluppo di auto e moto. Ma a catturare gli occhi di tutti i presenti è stata la Lancia 12Hp alpha del 1908 in dotazione ai civici pompieri di Palermo nel 1909, e per gli anni seguenti, per il trasporto di uomini e attrezzi. La memoria e la storia del corpo è rappresentata anche da quest’autovettura custodita con orgoglio e sentimento dal comando dei vigili del fuoco di Palermo che l’ha gentilmente concessa al Veteran per l’esposizione. La presenza all’evento dell’“anziana ed elegante signora” è stata permessa dalla passione e dedizione del capo reparto Francesco Occhipinti e dell’ispettore Benito Iacono del comando di Ragusa, grazie all’interessamento del dott. Calogero Barbera, comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Molto interessante, poi, l’aspetto solidale della manifestazione riservata ai piccoli dell’associazione Piccolo Principe onlus che hanno avuto così modo di trascorrere una mattinata piacevole, sfruttando anche la possibilità di un giro con le auto d’epoca grazie alla disponibilità dei soci del club che hanno fornito piena assistenza a tutti i visitatori.

