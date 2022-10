Istituto Da Vinci Ispica. La scuola del futuro arriva in Sicilia

Anche l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica sarà presente venerdì 21 ottobre alla prima edizione di “Fiera Didacta”, edizione siciliana, ospitata presso la Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub di Misterbianco. Una delegazione di docenti, accompagnata dal Dirigente Scolastico Rosaria Maltese e composta dagli insegnanti Giliberto, Figura, Caldini, Armenia, Monaca, Rivetta, Roccasalva, Lorefice per la scuola dell’infanzia, dall’insegnante Quartarone per la primaria e dal professore Di Rosa per la scuola secondaria, prenderà parte al più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica.

L’istituto ispicese, da sempre attento alla didattica innovativa, avrà l’opportunità di conoscere le più importanti novità che le oltre 75 aziende partecipanti presenteranno, a partire dal settore dell’elettronica (robotica, sistemi di automazione, LIM di nuova generazione ecc.), delle applicazioni, della realtà aumentata e anche le nuove proposte in tema di ambienti didattici innovativi 4.0, aule immersive, ecosistemi di apprendimento e contenuti digitali ed editoriali di ultima generazione.

I docenti avranno l’opportunità inoltre di seguire attività formative riguardanti il coding nella didattica delle discipline, la grammatica valenziale, l’uso di Instagram e Tik Tok come piattaforma per una didattica innovativa, la flipped classroom per lo sviluppo delle soft skills, le strategie di inclusione per il contrasto dell’abbandono scolastico.

