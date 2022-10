Giarratana. Salvi gli asini e i cavalli di Calaforno

Asini e cavalli di Calaforno salvi! Oggi è arrivata la sospensione dell’asta che riguardava i 6 asini e i 19 cavalli sopravvissuti all’incendio di Calaforno dello scorso anno. Adesso ci sarà il tempo per trovare la migliore collocazione possibile per questi sfortunati animali. Si studierà la possibilità di lasciarli all’interno dell’area protetta o, in alternativa, di darli in affidamento a coloro che ne facessero richiesta.” Ringrazio per il tempestivo intervento il Presidente Schifani, il direttore generale del Dipartimento Mario Candore e il responsabile del Dipartimento Forestale di Ragusa, Tullio Serges – commenta l’on. Ignazio Abbate che ha seguito la vicenda-. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto perché abbiamo raggiunto lo scopo per il quale c’eravamo sentiti con il Presidente Schifani, il quale si è mostrato sin da subito interessato al problema. In poco tempo è stato scongiurato il pericolo più impellente, ovvero la vendita. Ora ci sarà tutto il tempo di organizzare al meglio il loro futuro. Ringrazio i tantissimi cittadini che mi hanno contattato offrendosi, ognuno in base alle proprie possibilità, di “adottarne” qualche esemplare. Saranno tenuti in considerazione nel caso in cui non risulterà possibile tenerli all’interno dell’area dove si trovano ora”.

