Firenze, auto della Finanza scambiata per utilitaria di Scicli

La signora Concetta di Scicli, si è vista recapitare una multa di 74 euro (se pagata entro 5 giorni dalla notifica) perché, una macchina a lei intestata, ha violato la corsia preferenziale di piazza della Stazione, a Firenze. Ma lei, che peraltro ha 92 anni, non era a Firenze alle 16.39 del 29 maggio del 2022. Eppure, come riporta il quotidiano La Nazione, c’è una fotografia che documenta l’infrazione alla porta telematica posto sul lato arrivi. E proprio quella fotografia ha svelato l’arcano. E cioè l’incredibile somiglianza tra la targa dell’auto intestata alla 92enne di Scicli e quella di un mezzo della guardia di finanza (autorizzato al transito) che è stato immortalato dall’impianto del Comune di Firenze. Tutto uguale tranne una lettera. La targa dell’auto della signora siciliana comincia per GF. Quella della guardia di finanza ha una piccola “D” tra la G e la F. Così piccola che il sistema posto sopra la preferenziale non riconosce e lo manda in panne.

“Il problema non esisterebbe se un occhio umano attento leggesse che sia sul portabagagli che sulle portiere c’è presente la scritta Guardia di Finanza”, fa notare il consigliere di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, il primo a denunciare l’inconveniente in questi giorni in cui a Firenze non si fa che parlare del “multificio” causato dai nuovi velocar. “Temo – continua Draghi – che l’episodio non sia isolato. Agli automobilisti con targa GF suggerisco di stare attenti alle multe che verranno notificate, perché è possibile anche non solo a Firenze ma in tutta Italia siano scambiati per pattuglie del 117”.

Salva