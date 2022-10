Duecento motocicli fanno tappa nel borgo Monterosso

Il borgo Monterosso, uno dei più belli d’Italia, domenica scorsa è stato metà di tanti motociclisti. Nella splendida location di piazza Sant’Antonio si sono dati appuntamento più di duecento centauri provenienti dalle provincie di mezza Sicilia in occasione del motogiro denominato “7 e mezzo Run 2022”organizzato dall’Old Class Motorcycles.

Partiti in mattinata da Francofonte come prima tappa hanno raggiunto la località di Monterosso Almo e dopo una sosta tecnica sono ripartiti per Pedagaggi. Referente locale del motogiro era Paolo Castello.

Nella foto i partecipanti al motogiro in piazza Sant’Antonio.

