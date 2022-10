Caro bollette: l’intervento di Abbate alla manifestazione

L’onorevole Ignazio Abbate ha partecipato questa mattina alla manifestazione di Ragusa contro il Caro Bollette. Un grido d’allarme lanciato dalle associazioni di categoria preoccupate che molti dei loro associati possano chiudere l’attività non potendo affrontare gli aumenti indiscriminati degli ultimi mesi. “Sia in Piazza prima che in Prefettura poi ho ribadito che ognuno degli enti coinvolti (dai comuni alla regione) deve fare la propria parte per aiutare le famiglie. Le proposte sono tante. A cominciare da una moratoria che riguardi tutte le scadenze bancarie, tributarie e previdenziali a carico delle imprese con una rateizzazione a lungo termine (non inferiore a 5 anni). Un’altra lunga rateizzazione (almeno 24 mesi) per il pagamento delle bollette elettriche includendo almeno sei mensilità. E ancora un piano di aiuti a fondo perduto per abbattere in modo proporzionale l’aumento del costo dell’energia elettrica rispetto al 2021. Purtroppo è un periodo storico particolare vista l’assenza momentanea sia del Governo Nazionale che di quello Regionale e quindi devono essere, nel frattempo, i Comuni a farsi carico di aiutare i propri cittadini direttamente come abbiamo fatto a Modica durante la nostra Amministrazione nei periodi più duri di pandemia”.

