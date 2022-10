Un uomo di 78 anni è morto proprio mentre si trovava nella struttura di Contrada Mendolilli per portare dei fiori sulla tomba della coniuge. Si è accasciato per un malore proprio all’interno del cimitero di contrada Mendolilli. Un infarto lo ha colto all’improvviso. È finito per a terra mentre percorreva il viale che l’avrebbe portato davanti alla sepoltura. Inutili i soccorsi.