Calcio, Eccellenza. Il Modica vince con lo Jonica fuori casa

Marcatori: 66’ Falco su rigore, 69’ Cragnolini, 73’ Agodirin

Modica: Misseri, Scrugli, Carpinteri, La Cognata, Vindigni; Coria (40′ Sangarè), Pellegrino, Vaglianisi (60’ Pandolfo); Falco, Micoli, Agodirin. All. Betta

Il Modica vince 2 – 1 in casa dello Jonica, a Santa Teresa di Riva, mostrando la sua grande condizione che lo porta ad agganciare la vetta della classifica, grazie alla contemporanea sconfitta della capolista Nuova Igea a Comiso. Il primo tempo tra Jonica e Modica è stato condizionato da un numero impressionante di falli commessi dalla formazione Messinese. Ad avere la peggio l’argentino rossoblu Coria uscito al 45’ per una forte contusione alla testa, il calciatore si è ripreso ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti.

Nel secondo tempo il Modica va in vantaggio su rigore, calciato col “cucchiaio” da Falco, al 66’, che si era procurato il penalty. Al 69’ il pari avversario con Cragnolini che concretizza un pallone sul quale la difesa rossoblu si fa trovare distratta, prima del definitivo gol del successo della formazione di Giancarlo Betta che arriva al 72’. Anche in questo caso un calcio di rigore. Stavolta sul dischetto si presenta Lorenzo che, però, si fa respingere il tiro là portiere. Sulla palla respinta di si avventa Agodirin che insacca il gol-partita,

RISULTATI 6^ Giornata

Rocca Acquadolcese – Real Siracusa 4 – 1

Comiso – Nuova Igea 2 – 1

Jonica – Modica Calcio 1 – 2

Leonzio – Acicatena 5 – 1

Milazzo – Nebros 0 – 2

Siracusa – Taormina 3 – 1

Palazzolo – Santa Croce 0 – 0

Virtus Ispica – Mazzarrone 0 – 0

CLASSIFICA

Modica, Nuova Igea, Rocca Acquadolcese e Nebros 13

Leonzio e Siracusa 12

Taormina 11

Real Siracusa Belvedere 9

Mazzarrone 8

Santa Croce 7

Jonica 5

Virtus Ispica, Comiso e Acicatena 4

Milazzo 3

Palazzolo 2

