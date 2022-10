Calcio, Promozione. Frigintini, il primo Brindisi è col Priolo

FRIGINTINI 3

PRIOLO GARGALLO 0

Frigintini: Ruffino, Monopoli, Iozzia, Buscema (7’ st. Gugliotta), Pianese, Di Martino, Sangiorgio (31’ st Celestre), Fusca, Tumino (26’st. Giurdanella), Noukri (43’ st. Colombo), Caccamo (37’ st. Leocata). All. Samuele Buoncompagni

Priolo Gargallo: De Luca (21’ pt. D’Alessio), Costa (1’ st. Russo), Di Stefano (1’ st. Curcio), Di Dio, Conti, Cassia, Di Natale (1’ st. Rizza), Giarratana, Ferraguto, Anfuso, Bonaccorso (27’ st. Andolina). All. Roberto Regina

Arbitro: Andrea Augello (Sezione AIA di Agrigento); Assistenti: Riccardo Trupia e Alberto Miccichè (Sez. Aia di Agrigento)

Ret1: pt.13, 34’ Caccamo; 43’ Sangiorgio (rig.)



Primo brindisi stagionale per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica. Alla sesta giornata del girone di andata del campionato di Promozione -girone D- arriva il primo successo per Pianese e compagni, nonostante il tecnico Samuele Buoncompagni sia stato costretto a non avere nella disponibilità elementi che lo limitano nelle sostituzioni. “Quello che conta -ha affermato al termine l’allenatore rossoblù- sono la conquista dei tre punti; fondamentali per il morale e per la classifica. Dobbiamo ancora migliorare -ha continuato, il mister- e specialmente la gestione della gara nel secondo tempo deve avvenire senza concedere troppi spazi agli avversari. Contro il Priolo Gargallo abbiamo lasciato in loro mani la gestione della gara nei secondi 45’ e per le potenzialità che ci ritroviamo ciò non dovrebbe accadere. Sono fiducioso -conclude, Samuele Buoncompagni- che il successo ci darà una grossa mano d’aiuto per recuperare la credibilità che abbiamo in tutti noi e il morale che è alla base dei risultati di una squadra”. Quindi, il tecnico rossoblù non si nasconde e non reputa superato del tutto il periodo travagliato di inizio stagione, ma ha la fiducia della società e ripone la fiducia nel suo gruppo che però lo deve seguire nelle sue idee. Intanto con la gara contro il Priolo Gargallo si sono sbloccati i due attaccanti sui quali si riponeva la fiducia per realizzare quei gol necessari per ottenere i successi e i punti per la classifica. Orazio Caccamo due gol, e Kevin Sangiorgio un gol sono stati gli autori delle reti realizzate che sono valse il rotondo punteggio rifilato agli ospiti del Priolo Gargallo, mentre si è ottimamente comportato il giovane portiere (diciassettenne) che ha giocato fin dall’inizio della gara per sostituire Lorenzo Caruso infortunatosi domenica scorsa. Una vittoria che farà preparare in modo più sereno la prossima gara, quella di sabato a Catania contro il Misterbianco.

nella foto Simone Iozzia