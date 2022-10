Il Santa Croce calcio pronto alla trasferta di Palazzolo

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza il Santa Croce calcio si troverà ad affrontare la difficile trasferta di Palazzolo contro i gialloverdi locali. Da sempre “bestia nera” dei biancazzurri, il Palazzolo allenato da mister Matarazzo è alla ricerca spasmodica di punti per via di una brutta partenza in campionato. I palazzolesi con un solo punto in classifica, vogliono assolutamente dimostrare al loro pubblico di non meritare la classifica che occupano, quindi ci sarà da aspettarci una gara arrembante da parte dei padroni di casa. Dalla sponda biancazzurra si è invece alla ricerca di continuità di risultati e seppur consapevoli delle difficoltà che si potrebbero trovare in campo, gli uomini di Lucenti proveranno a portare via qualche punto. Il tecnico santacrocese in settimana ha cercato di preparare al meglio la gara, ma fino alla vigilia cercherà di recuperare tutti gli uomini a sua disposizione e a svuotare l’infermiera.

Di seguito la presentazione della gara da parte del direttore generale Nunzio Calogero

” Sarà una gara tosta conto una squadra assetata di punti e con un organico di categoria. Noi certamente ci giocheremo la nostra partita, ma di sicuro non saremo assillati dall’essere obbligati a fare risultato a tutti i costi. La nostra è una squadra giovane e in quanto tale è sottoposta ad alti e bassi, ma, personalmente e, soprattutto, la società siamo contenti del percorso attuale della squadra. Il nostro ambiente è tranquillo e non abbiamo nessuna pressione esterna che ci costringe a dover fare per forza risultato, infatti, se domenica riusciremo a conquistare qualche punto sarà ottimo per l’obiettivo che ci siamo preposti, altrimenti, ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo per fare bene alla prossima. Noi lottiamo per mantenere la categoria e faremo di tutto per centrare l’obiettivo, ma non si dica che il Santa Croce sia diventata oggi la squadra da battere, perché non è assolutamente così. Noi siamo una squadra giovane e da poco abbiamo iniziato il nostro percorso di crescita, quindi, ancora non abbiamo dimostrato nulla. Potremmo dire, anche, che forse siamo stati fortunati in questo inizio di stagione e visto che il cammino è ancora lungo, bisogna calarsi nella nostra realtà e lavorare sodo per affrontare partita dopo partita. Domenica, ripeto, a Palazzolo non sarà facile, ma noi avremo l’obbligo di provarci per dare un senso al lavoro settimanale. D’altronde il campionato di Eccellenza di quest’anno è uno dei più forti degli ultimi dieci anni, con società importanti e senza squadre materasso. Ad oggi l’ultima posizione in classifica è occupata da Comiso e Palazzolo che per quanto fatto vedere non meritano la classifica che occupano, la dice lunga sulle difficoltà che incontreremo per raggiungere i nostri obiettivi. Noi adesso siamo un’incognita e soprattutto, siamo alla ricerca di conferme, per cui la gara di domenica sarà un buon banco di prova per capire di che pasta siamo fatti”.

La gara si giocherà allo stadio” Scorfani Sallustro” di Palazzolo Acreide e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere la gara sarà il signor Salvatore Azzolina della sezione arbitrale di Caltanissetta che sarà assistito dai signori Antonino Spanò della sezione di Messina e Roberto Morgante della sezione di Agrigento.

