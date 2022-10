Basi per il Piano urbano di mobilità sostenibile a Vittoria

E’ un momento cruciale per il futuro di Vittoria. Gettate le basi per la creazione del Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile. Ieri, nella sala delle Capriate, l’incontro con gli stakeholder che, oltre al sindaco Francesco Aiello, ha visto partecipare, tra gli altri, l’assessore Giuseppe Nicastro trattandosi di uno strumento che riguarda da vicino le deleghe di sua competenza. “E’ una tappa fondamentale – spiega Nicastro – per arrivare al traguardo, sotto la supervisione del primo cittadino. Ambiente e mobilità sostenibile si intersecano tra di loro, così come le funzioni economiche e sociali di questo strumento. Ci attendiamo un contributo fattivo dei portatori di interesse a cui ieri è stato somministrato un questionario per redigere un’analisi quanto più attenta possibile sulle criticità della nostra città così da predisporre le eventuali contromisure anche sulla scorta di precedenti studi di fattibilità già redatti”. “Nel corso di un anno di attività della nostra amministrazione comunale – ha sottolineato Nicastro – abbiamo avuto modo di raccogliere le numerose esigenze della cittadinanza, anche riguardo alle problematiche concernenti la mobilità. E’ stato subito possibile intuire l’importanza del Pums perché riteniamo che sia indispensabile compiere importanti passi in avanti lungo la direttrice della mobilità sostenibile. Parliamo di crisi ambientale, ma anche di crisi economica. Ecco perché occorre predisporre la visione per un modello di città verso cui protendere affinché l’inquinamento sia sempre più ridotto e affinché si adottino sistemi adeguati che puntino anche a ridurre il consumo dei carburanti tradizionali. Tutto ciò individuando anche dei punti sensibili, tipo l’ospedale, che è possibile raggiungere con qualsiasi mezzo di locomozione. Le idee ce le abbiamo chiare ed ecco perché stiamo operando per la creazione di piste ciclabili, di zone a traffico limitato, di sistemi urbani di bike sharing, per la collocazione di monopattini lungo il perimetro urbano, facili da noleggiare a prezzi bassissimi. Si può già pensare anche alle auto a idrogeno, per fare un esempio, piuttosto che a quelle elettriche che risulterebbero già superate. Ecco, tutto fa parte di questo percorso che può risultare molto stimolante”. “Occorre comprendere bene – dice ancora Nicastro – quali le principali esigenze delle fasce di popolazione che hanno problemi di mobilità o perché anziana o per altre ragioni. Un Pums significa anche questo e deve, indistintamente, essere rivolto a Vittoria così come a Scoglitti, senza che ci siano cittadini di Serie A o Serie B”. Un altro dato interessante emerso per il fatto che solo l’1% degli spostamenti, in città, viene fatto con la bici mentre nel complesso il 70% degli spostamenti a Vittoria avviene con le auto. “Stiamo predisponendo, dunque – continua ancora l’assessore Nicastro – tutta una serie di voci che ci garantiranno lo sviluppo del percorso avviato seguendo i canoni di cui abbiamo parlato. Voglio ringraziare il personale dell’assessorato ai Lavori pubblici e della Cuc per essersi scommessi, indefessamente, a portare avanti un’azione complessa e che però ci può riservare notevoli soddisfazioni. Ringrazio il sindaco che mi ha dato l’opportunità di effettuare questo percorso, ringrazio il consigliere comunale delegato al Pums, Fabio Prelati, e i docenti dell’Università di Catania Ignaccolo, Inturri, La Pira e Anolfo, che si sono spesi e si spenderanno in futuro per creare uno studio il più possibile sostenibile. Mi auguro sinceramente che questo strumento, attraverso la collaborazione di tutti, possa trovare la fortuna che merita che poi significherebbe uno sviluppo della mobilità di Vittoria. E’ il nostro principale auspicio”.

