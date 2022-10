Modica. Visita di cortesia del Presidente del Consiglio Comunale di Genova

Visita di cortesia, questa mattina, del neo presidente del Consiglio comunale di Genova, il modicano Carmelo Cassibba, a Palazzo San Domenico. Ad accoglierlo il Presidente del Consiglio Comunale Carmela Minioto e il Segretario Generale Giampiero Bella. Nel corso del cordiale colloquio si è parlato delle differenti realtà politiche che distinguono i due Comuni, ma anche di un possibile gemellaggio che potrebbe unire le due Città, vedi la devozione a San Giorgio uno tra i protettori delle due città. Apprezzamenti da parte di Cassibba per l’Aula Consiliare che ha trovato molto bella ed elegante, cosi come la nostra, ha detto, che si distingue per la sua tinteggiatura di colore rosso. Nel corso dell’incontro, c’è stato uno scambio di doni, con la consegna del Giuramento di Castronovo per il Sindaco Marco Bucci e per il Presidente Cassibba, il quale ha donato al Commissario Straordinario e alla Minioto, una litografia di Emanuele Luzzati di Genova antica, una penna e una spilla, come simbolo della città di Genova.

