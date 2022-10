Confcommercio Pozzallo. Microcriminalità rialza la testa

Il direttivo sezionale di Confcommercio Pozzallo esprime preoccupazione per la recrudescenza di microcriminalità che sta tornando a registrarsi in città. Sono state raccolte alcune segnalazioni che dipingono un quadro niente affatto tranquillo. “Oltre a tutte le problematiche con cui gli operatori commerciali sono costretti a confrontarsi in questo momento storico – sottolineano dal direttivo – occorre fare i conti anche con la presenza periodica di delinquenti che, di quando in quando, fanno sentire, per così dire, la loro voce. E’ accaduto pure in queste ore con un tentativo di furto in un negozio al centro della città e un altro in una pompa di benzina in zona viale Europa. Altre segnalazioni, poi, ci arrivano dalle campagne che sorgono nelle aree limitrofe a Santa Maria del Focallo. Insomma, alla luce di quello che sta accadendo, c’è poco da stare tranquilli. Ecco perché auspichiamo che le forze dell’ordine, preso atto di questo malessere, possano intervenire nella maniera più adeguata allo scopo di fermare sul nascere questa potenziale recrudescenza di fatti criminosi che potrebbe arrecare danno alle nostre attività. Sappiamo quali e quanti sono gli sforzi compiuti dagli operatori delle forze di polizia del nostro territorio, a maggior ragione dovendo fare i conti con una cronica carenza d’organico. A loro, a ogni modo, ci affidiamo per venire incontro alle necessità di legalità delle imprese con l’auspicio che non si debbano registrare altri problemi di sorta e che la situazione possa tornare al più presto sotto controllo”.

